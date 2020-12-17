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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:11

قوافل للمساعدات الإنسانية تابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيغراي

قوافل للمساعدات الإنسانية تابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيغراي
أعلنت الأمم المتحدة أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي المنطقة الواقعة في شمال اثيوبيا، التي كان الوصول إليها ممنوعا منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية ضد حزب يحكم المنطقة ويتحدى السلطة المركزية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "زملاءنا من برنامج الأغذية العالمي نجحوا في إدخال قافلة" الثلاثاء. وأضاف أن "18 شاحنةً سلّمت 570 طناً من المواد الغذائية".

وأوضح أن هذه القافلة توجهت إلى مخيمي عدي حروش وماي عيني في تيغراي، اللذين يستقبلان بشكل أساسي لاجئين من إريتريا. وأضاف المتحدث أن حمولته تسمح "بإطعام 35 ألف لاجئ لمدة شهر" و"ستوزّع في الأيام المقبلة".

وتابع أن "قوافل أخرى تتوجه إلى مخيمات أخرى"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً من جهتها من إرسال قافلة أولى منذ السبت إلى ميكيلي عاصمة تيغراي، بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية.

وقال دوجاريك "لا نزال نسعى إلى وصول إنساني من دون عقبات وكامل، وهو أساسي للوصول إلى السكان النازحين في تيغراي وحتى الأشخاص الذين بقوا في منازلهم ويحتاجون إلى مساعدة بسبب النقص في الخدمات الأساسية".

وأطلق أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر عملية عسكرية ضد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم الذي يتحدى الحكومة الفدرالية منذ أشهر عدة، بعد أن كان يمسك بزمام السلطة المركزية في إثيوبيا لفترة طويلة.
رقم : 904369
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