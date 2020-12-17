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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:12

عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ متواصل.. اعتقالات ومداهمات بالضفة

عدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ متواصل.. اعتقالات ومداهمات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال حملة دهم واقتحام تركزت في رام الله والبيرة وبيت لحم.

ففي رام الله، داهمت قوات الاحتلال حي عين مصباح بمدينة رام الله واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت معتصم زلوم.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات في الحي، خلال خروج قوات الاحتلال منه، تخللها رشق آليات الاحتلال بالحجارة وإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جمال رباح من منزل عائلته في قرية المغير، شرقي رام الله، عقب اقتحامه وتفتيشه، تزامنًا مع دهم بلدة كوبر شمالي المدينة.

وكان الاحتلال قد أقرَّ منتصف الليلة الفائتة بتضرر مركبة للمستوطنين، بعد تعرضها للرشق بالحجارة محيط قرية دير نظام قضاء رام الله.

وفي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين حسين إلياس شاهين (20 عاما)، ومحمد سليمان ديرية (28 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وداهمت قوات الاحتلال مؤسسة إبداع الثقافية والرياضية في مخيم الدهيشة، واعتلوا سطحها وفتشوها بشكل دقيق.

واندلعت مواجهات بين الشبان في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهند حماد، من منزل عائلته في بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم.

وفي القدس المحتلة، نصبت قوات الاحتلال، في وقت باكر من صباح اليوم، حاجزًا عسكريًّا على المدخل الشرقي لبلدة العيساوية بالقدس، وأجرت عمليات تفتيش للسيارات والمارة، ما تسبب بإعاقة حركة المرور.

كما واقتحمت قوات الاحتلال البلدة الليلة الماضية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأصابت أحد المنازل مما اضطر أهله لإخلائه.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.

وتعدُّ مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (348، 276، 265) انتهاكا تواليا.
رقم : 904370
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