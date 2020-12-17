كشفت صحيفة عبرية، عن بدء العمل في مشروع سكني في الإمارات يقوم عليه رجل أعمال إسرائيلي، سيضم أول كنيس يهودي، و"مطهرة" ومطعما يقدم الأطعمة "الكوشر" الحلال وفق الديانة اليهودية.



وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن "مشروعا سكنيا في إحدى أرقى المناطق في دبي سيكون، فيه لأول مرة في الإمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية".



واعتبرت أن الأمر الملفت في المشروع، أنه "يقام بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم وايزمان مع آخر سوري معارض للحكومة السورية"، موضحة أن "رجل الأعمال الإسرائيلي يزور حاليا الإمارات للمشاركة في مؤتمر إسرائيل-دبي الذي يجري تنظيمه مع مجموعة وايزمان العقارية".



وأوضحت أن "رجل الأعمال الإسرائيلي وايزمان، كشف لدى زيارته المشروع السكني، أن رجل الأعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة على شكل إقامة كنيس فاخر في الطابق الثاني من المشروع، وتعهد أنه في حال تمكن من بيع الشقق فسيعمل على إقامة مطهرة ومطعم يقدم الأطعمة بحسب الأحكام اليهودية (كوشر). وأجري الثلاثاء في المكان احتفال تثبيت مازوزا (تعويذة دينية) وإدخال لفيفة توراة".



ونبهت "إسرائيل اليوم"، إلى أن "العشرات من رجال الأعمال، والحاخامات، والشخصيات العامة ورجال الأعمال المختصين في العقارات من إسرائيل وفرنسا وجورجيا ودول أخرى، يشاركون في مؤتمر إسرائي-دبي الذي يجمع بين المؤتمرات المهنية إلى جانب الاحتفال بعيد حانوكا (الأنوار اليهودي) في أجواء يهودية تقليدية على أراضي دبي".



وقال وايزمان: "في العام الماضي، لم يكن أحد ليصدق أننا سنحتفل بعيد حانوكا الحالي بإضاءة الشموع في دبي مع أصدقائنا الجدد من الإمارات.. إلى جانب العلاقات الاجتماعية، نقوم أيضا ببناء علاقات تجارية وثيقة من شأنها أن تفتح العديد من الخيارات المتنوعة للمستثمرين من إسرائيل ودول أخرى".



وقد طبعت الامارات مؤخرا علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي برعاية امريكية مما واجه معارضة ورفضا شديدا من الشعوب العربية والاسلامية وخاصة الشعب الفلسطيني المحتل اراضيه من قبل الكيان الصهيوني .