الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:15

هل بدأت أعمال تدشين "حي يهودي" في دبي؟

هل بدأت أعمال تدشين "حي يهودي" في دبي؟
كشفت صحيفة عبرية، عن بدء العمل في مشروع سكني في الإمارات يقوم عليه رجل أعمال إسرائيلي، سيضم أول كنيس يهودي، و"مطهرة" ومطعما يقدم الأطعمة "الكوشر" الحلال وفق الديانة اليهودية.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن "مشروعا سكنيا في إحدى أرقى المناطق في دبي سيكون، فيه لأول مرة في الإمارات وحتى في العالم العربي عموما، كنيس يهودي، ومصعد يعمل على توقيت ساعات أيام السبت، ومطهرة يهودية".

واعتبرت أن الأمر الملفت في المشروع، أنه "يقام بمشاركة رجل الأعمال الإسرائيلي حاييم وايزمان مع آخر سوري معارض للحكومة السورية"، موضحة أن "رجل الأعمال الإسرائيلي يزور حاليا الإمارات للمشاركة في مؤتمر إسرائيل-دبي الذي يجري تنظيمه مع مجموعة وايزمان العقارية".

وأوضحت أن "رجل الأعمال الإسرائيلي وايزمان، كشف لدى زيارته المشروع السكني، أن رجل الأعمال السوري قدم لهم هدية ثمينة على شكل إقامة كنيس فاخر في الطابق الثاني من المشروع، وتعهد أنه في حال تمكن من بيع الشقق فسيعمل على إقامة مطهرة ومطعم يقدم الأطعمة بحسب الأحكام اليهودية (كوشر). وأجري الثلاثاء في المكان احتفال تثبيت مازوزا (تعويذة دينية) وإدخال لفيفة توراة".

ونبهت "إسرائيل اليوم"، إلى أن "العشرات من رجال الأعمال، والحاخامات، والشخصيات العامة ورجال الأعمال المختصين في العقارات من إسرائيل وفرنسا وجورجيا ودول أخرى، يشاركون في مؤتمر إسرائي-دبي الذي يجمع بين المؤتمرات المهنية إلى جانب الاحتفال بعيد حانوكا (الأنوار اليهودي) في أجواء يهودية تقليدية على أراضي دبي".

وقال وايزمان: "في العام الماضي، لم يكن أحد ليصدق أننا سنحتفل بعيد حانوكا الحالي بإضاءة الشموع في دبي مع أصدقائنا الجدد من الإمارات.. إلى جانب العلاقات الاجتماعية، نقوم أيضا ببناء علاقات تجارية وثيقة من شأنها أن تفتح العديد من الخيارات المتنوعة للمستثمرين من إسرائيل ودول أخرى".

وقد طبعت الامارات مؤخرا علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي برعاية امريكية مما واجه معارضة ورفضا شديدا من الشعوب العربية والاسلامية وخاصة الشعب الفلسطيني المحتل اراضيه من قبل الكيان الصهيوني .
رقم : 904371
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة