الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:16

الجماعة الإسلامية في لبنان: "حماس" تقف على رأس مشروع رفع رأس الأمة

الجماعة الإسلامية في لبنان: "حماس" تقف على رأس مشروع رفع رأس الأمة
هنأت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمناسبة انطلاقتها الـ 33، مثمنة سجل انتصاراتها، التي قالت إنه "رفع رأس الأمة" وفرض "معادلة الرعب" مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تهنئة وجهها نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، بسام حمود، بمناسبة انطلاقة "حماس"، وفق بيان الحركة.

وقال حمود: "تقف حماس على رأس مشروع رفع رأس الأمة، وهو مشروع المقاومة، الذي سجل انتصارات عظيمة وعديدة، وفرض معادلة الرعب مع العدو الصهيوني".

وأضاف: "كما سجل (مشروع المقاومة) للأمة بداية نهضتها، في وجه الاحتلال، وفي وجه مشروع التطبيع"، مشدداً على أن "التطبيع خيانة بكل المقاييس".

وأكد أن الجماعة الإسلامية في لبنان "ستبقى دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني في لبنان، نؤازره وندعمه لكي ينال كل حقوقه الإنسانية والاجتماعية والسياسية في لبنان".

وشدد حمود على وقوف الجماعة الإسلامية في لبنان، إلى جانب حركة "حماس" وكل فصائل المقاومة، "من أجل استكمال مسيرة تحرير كل فلسطين".

وتحتفل "حماس" في كل عام بذكرى انطلاقتها، حيث تحمل رسالة جديدة تعبّر عن مضمون خطابها، وقررت تسمية ذكراها هذا العام "فلسطين عهدة الأحرار".

وانطلقت حركة "حماس" في الـ 14 من كانون أول/ديسمبر 1987 بعد اجتماع عقده الشيح أحمد ياسين، مع عدد من قادة الحركة الإسلامية في منزله للانطلاق ومواكبة انتفاضة الحجارة في أسبوعها الأول، وتم صياغة البيان الأول لـ "حماس" باسم حركة المقاومة الإسلامية وتوزيعه.
رقم : 904372
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة