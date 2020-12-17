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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:18

السودان يتعرض لهجوم نفذته جماعات إثيوبية مسلحة

السودان يتعرض لهجوم نفذته جماعات إثيوبية مسلحة
قالت القوات المسلحة السودانية يوم امس الأربعاء، إن قواتها تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.

وأضافت في بيان: "أثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل أراضينا تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع يوم الثلاثاء.

وشددت في السياق على أنها ستواصل حماية السودان وشعبه، مؤكدة أنها قادرة على حسم أي تحركات معادية داخل السودان ولن تسمح بغزو أراضيها وستدافع مع شعبها حتى آخر جندي.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد أفراده الذين قتلوا، وقال سكان محليون إن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة، وهي جزء من منطقة الفشقة، حيث كان بعض اللاجئين الإثيوبيين يعبرون إلى السودان.

وأشار المركز الإعلامي العسكري إلى أنها ظلت ترصد وتتابع الأحداث في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين وحالة من عدم الاستقرار على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأضاف أن "القوات المسلحة اتخذت عددا من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين بالدخول وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها، إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان، بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضي السودان لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي تهديد".
رقم : 904373
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