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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:19

أمانة سوريا للتنمية تظفر بمرتبة 'محكم دولي' في 'اليونيسكو'

أمانة سوريا للتنمية تظفر بمرتبة
فازت الأمانة السورية للتنمية برتبة محكم دولي في انتخابات هيئة التقييم الدولية عن مجموعة المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للعلم والتربية والثقافة “يونيسكو” المنعقدة في باريس.

وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، ترشح لمقعد المجموعة العربية ثلاث منظمات غير حكومية حيث فازت الأمانة السورية للتنمية لمدة سنتين 2020-2022 ضمن هيئة تقييم دولية مؤلفة من اثني عشر عضواً تتولى عملية فحص ملفات الترشيح المقدمة من جميع دول العالم بهدف إدراجها على قوائم التراث الانساني.

ويعد نجاح الأمانة السورية للتنمية بعضوية هيئة التقييم الدولية واكتسابها صفة محكم دولي تجربة مهمة لها انعكاسها الإيجابي على أكثر من صعيد حيث يحمل فوز الأمانة بهذا الموقع أهمية كبيرة لجهة تمثيل سورية في محفل أممي كبير ويكرس حضورها في مجال حماية التراث الإنساني بشكل عام والتراث السوري بشكل خاص.

ويتيح هذا الفوز إمكانية اكتساب خبرات ومعارف كبيرة في التراث الإنساني العالمي وتوثيقه وآليات التحكيم والتقييم ما يتيح للكوادر السورية العمل بهذا المجال بفاعلية كبيرة.

كما يعكس إسناد هذا الدور للأمانة السورية للتنمية ضمن منظمة عالمية ترعى الثقافة والتراث مدى ثقافة وتطور المجتمع السوري خصوصاً أنه ممثل بمنظمة مدنية غير حكومية.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً للجهود التي قام بها ممثلو الأمانة السورية للتنمية في منتدى الجمعيات غير الحكومية وجهود المندوبية الدائمة وحراكها الدبلوماسي لدعم الترشيح من الدول الصديقة.
رقم : 904374
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