قصر الإليزيه يعلن إصابة ماكرون بفيروس كورونا

أعلن قصر الإليزيه إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.



وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.



وذكرت أنه من غير المعروف حاليا كيف أصيب الرئيس بكوفيد-19. كما تخضع بريجيت ماكرون (67 عاما) نفسها للحجر الصحي.



وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة "رويترز" أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي، كما ذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكتس دخل أيضا إلى الحجر الصحي.



وهذه الزيارة ستكون الثالثة لماكرون إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.