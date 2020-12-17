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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:24

الإمارات ومصر لا ترحبان بالتفاهمات السعودية القطرية

الإمارات ومصر لا ترحبان بالتفاهمات السعودية القطرية
أطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حملة اعتقالات جديدة بزعم مكافحة الفساد في البلاد، استهدفت كبار المسؤولين العسكريين موظفين بيروقراطيين صغار في المملكة، وفيما زعمت الرياض ان الحملة استهدفت اجتثاث الفساد، اعتبر مراقبون ومعارضون أن الحملة تهدف إلى تعزيز قبضة ولي العهد السعودي وبسط سلطته في البلاد، وإقصاء كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج الجديد"، الأربعاء، أن القاهرة وأبوظبي لا ترحبان بالتفاهمات السعودية القطرية بل إن الإمارات تسعي لتعطيل الإعلان الرسمي عبر إثارة توتر مفتعل بين الدوحة والمنامة.

وبعد تأكيد الرئاسة المصرية، تطرق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" لملف المصالحة مع قطر، قالت المصادر إنه بات معلوما خليجيا أن الإمارات والقاهرة غير مرحبتين بالتفاهمات السعودية القطرية.

وأضافت المصادر أن التوتر البحريني القطري مؤخرا مدفوع برغبة أبوظبي تعطيل خطوة الإعلان عن هذه التفاهمات.

وفي مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" المصرية المقربة من النظام، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر "بسام راضي" أن "السيسي" ناقش مع "بن زايد" ملف المصالحة مع قطر خلال زيارة الأخير الحالية للقاهرة.

وردا على سؤال عن جهود المصالحة، قال المتحدث: بكل تأكيد (تحدثا بشأن المصالحة) ولكن لم تتبلور نتائج بشكل نهائي يمكن الإفصاح عنها".

وتابع: "هناك جهود كويتية للوساطة لكن بشكل عام سياسة مصر مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول".

وأضاف أن الدول الأربع (دول الحصار) لديها مجموعة من الشروط ولكن لم تستجب لها قطر حتى الآن.وإبعاد مسؤولين غير مخلصين لولي العهد عن مقاليد الحكم.
رقم : 904389
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