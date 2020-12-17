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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:28

ظريف يرد على بومبيو ويؤكد أن الحظر أضر بالشركات الأميركية

ظريف يرد على بومبيو ويؤكد أن الحظر أضر بالشركات الأميركية
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على التصريحات التي أدلى بها نظيره الأميركي مايك بومبيو، والتي دعا فيها الى مواصلة الحظر على ايران.

وقال ظريف في تغريدة له اليوم الخميس على حسابه في موقع تويتر، أن الحظر الذي فرضته الادارة الاميركية لم تقتصر أضراره على ايران وحسب وانما أضر أيضا بالشركات الأميركية.

وجاء في تغريدته : يا مايك بومبيو! ان قيودكم انتم ، فرضت في الواقع ، عقوبات على الشركات الأمريكية خارج السوق الإيرانية بمواردها البشرية والطبيعية الفريدة .

وفي اشارته الى سياسة الضغوط القصوى التي استخدمتها الادارة الأميركية ضد ايران شدد ظريف على ان سياسة اقصى درجات الفشل، ألغت عقد شركة بوينغ لبيع 88 طائرة مدنية ، الأمر الذي أهدر فرص العمل للأميركيين أيضًا".
رقم : 904390
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