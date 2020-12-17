آية الله رئيسي: اجراءات مكتب الاعلام الاسلامي فعالة في تقليص الجريمة

ثمن رئيس السلطة القضائية الإجراءات التي اتخذها مكتب الاعلام الاسلامي على الصعيد الفكري والمعرفي واعتبر اجراءات هذه المؤسسة بأنها فعالة في مساعدة الجهاز القضائي.



ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس من قم ، فإن آية الله رئيسي ، اشار مساء اليوم الخميس ، أمام مدراء مكتب الاعلام الاسلامي في حوزة قم المقدسة، إلى أن الرد على الشكوك وتكريس المعتقدات الدينية سيقلل من الانحرافات في المجتمع و شدد على انه يجب أن يهتم مكتب الاعلام الإسلامي بتحديد قضايا الساعة في المجتمع في مختلف المجالات وتقديم الحلول المتعلقة بهذه القضايا على أساس المبادئ الدينية.



وفي إشارة إلى دور مكتب الاعلام الإسلامي في المساعدة على حل المشكلات ، قال رئيس السلطة القضائية ان دور علماء الدين في الاهتمام بمشاكل المجتمع له قيمته.



ولفت إلى أن مكتب الاعلام الاسلامي نجح في تحديد القضايا ، خاصة على الصعيد الفكري والمعرفي والأضرار الاجتماعية والتيارات المنحرفة وغيرها ، وقال إن تحديد هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى التعاطي معها بشكل مناسب وحماية الشباب وتكريس معتقداتهم الدينية.



واعتبر آية الله رئيسي أن هذه الإجراءات فعالة في الحد من الجريمة وذكر أن اجراءات مكتب الاعلام الاسلامي تدعم الجهاز القضائي ، مذكرا اننا نواجه اليوم في المجتمع قضايا مثل الأخلاق والأسرة ونمط الحياة وما إلى ذلك ، وان الابحاث البرمجه لمكتب الاعلام الاسلامي يمكن ان تتحول الى آليات تنفيذية.