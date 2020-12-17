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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:32

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو بايدن للعودة للاتفاق النووي مع ايران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو بايدن للعودة للاتفاق النووي مع ايران
دعا رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران والدخول في مفاوضات.

وقال غروسي لشبكة "سي بي إس نيوز"  عن البرنامجين النوويين لكل من إيران وكوريا الشمالية ، إن "انسحاب دونالد ترامب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران زاد المخاطر" على حد تعبيره.

ووفقا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قللت إيران تدريجياً من تنفيذ التزاماتها.

وقال غروسي إن "إيران تتقدم في برنامجها النووي، من الجيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في إيران ويمكنها الإبلاغ عن التطورات".

وأضاف: "المستقبل مرهون بما سيقوله أطراف الاتفاق في الأسابيع والأشهر المقبلة. أنا متأكد من أن تحركات جديدة ستحدث، خاصة مع استلام الحكومة الجديدة السلطة في واشنطن وعوامل أخرى، ونأمل أن تتم المفاوضات".

وعندما سئل عما يتأمله من إدارة جو بايدن المرتقبة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بايدن "أعلن ما ينوي فعله، لذا فالتحدث إلينا سيكون ضروريًا. لقد تغير الكثير منذ توقيع الاتفاق ثم تنفيذه. تغيرت الظروف والسياقات".

وأضاف غروسي: "لذلك، يجب على المفاوضين وصناع القرار في واشنطن وفي عواصم أخرى، بما في ذلك طهران، التكيف مع هذا الوضع الجديد".

وردا على سؤال حول كيفية إقناع إيران بالوفاء بالتزاماتها، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "إن كل طرف من أطراف الاتفاق لديه توقعات مختلفة حول ما سيحدث، لذلك لا يمكنني التحدث نيابة عنهم".

وأضاف: "بالطبع، إيران لديها توقعاتها الخاصة، وقد تم التعبير عنها لنا في فيينا وحول العالم. لأنهم يقولون عندما تنسحب الأطراف الأخرى من الاتفاق نحن سنفعل كذلك أيضا".

يذكر أنه بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت إيران على تعليق العديد من أنشطتها النووية مقابل رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن إدارة ترامب انسحبت من الاتفاقية في مايو / أيار 2018 وأعادت العقوبات عن إيران وعرضت اتفاقا شاملا جديدا رفضت إيران التفاوض عليه.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو يعرب عن ارتياحه لهزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، إن "الإدارة الأميركية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح إذا أرادوا اختيار النهج الصحيح".
رقم : 904393
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