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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:37

الكويت: القمة الخليجية القادمة بالرياض بدل المنامة

الكويت: القمة الخليجية القادمة بالرياض بدل المنامة
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، في الرياض بدلا من المنامة.

وأوضحت الكويت في بيان صادر عن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد، أن القمة ستأتي في ظل تأكيد من جميع الأطراف الخليجية على الوحدة، في إشارة إلى الإعلان المبدئي عن التوصل لاتفاق مصالحة بين قطر من جهة، والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى.

الوزير المحمد ونائبه خالد الجار الله أعلنا هذه المستجدات خلال استقبالهم سفراء الدول الخليجية لدى الكويت، والذين قاموا بتقطيع قالب حلوى ضخم يحمل صور أعلام هذه الدول الست.

وفشلت مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر بعد توسط الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر قبل ثلاثة أعوام.

وخلافا لما يتم تداوله عن أن تقدما ملحوظا قد تم تحقيقه إلا أن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا طويلا بحسب المصادر، خاصة في ظل عدم ترحيب الإمارات ومصر والبحرين بالاتفاق المزعوم، على خلاف السعودية.

ونقلا عن وكالة رويترز فإن أربعة مصادر مطلعة قالت إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، في حين أعلن مصدر في مجلس التعاون أن اتفاقا سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو اتخاذ قرارات أكثر واقعية كفتح المجال الجوي أمام قطر.

وبحسب الوكالة فإن دبلوماسيا أجنبيا في المنطقة توقع التوصل إلى اتفاق أولي، لكنه رأى أن جمودا جديدا قد حدث موضحا أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قطر بدعم ما أسمته "الإرهاب" وحددت هذه الدول 13 شرطا من أجل تحقيق المصالحة بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية وخفض مستوى العلاقات مع إيران. غير أن الدوحة تؤكد أن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.
رقم : 904395
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