أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الخميس، عن تسجيل 31 وفاة و2221 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأفادت الوزارة، حسب تقريرها اليومي، بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (269,806) حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (32,920) حالة.



وأضافة الصحة أنه سُجّلت (31) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3496) حالة.



كما وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (137) حالة، فيما غادرت (123) حالة، بالإضافة لإجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1136) حالة.



ونوهت، أن إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (946) بنسبة إشغال (22%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (321) بنسبة إشغال (34%).



وأضافت بأن إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (156) بنسبة إشغال (18%).



كما وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3116) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (233,390) حالة.



وأعلنت أنه تمّ إجراء (21,176) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,915,266) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (10.49%).



ودعت الصحة الأردنية الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (بحميهم).