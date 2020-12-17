تعزيز التعاون بين حرس الحدود الايراني والعراقي

التقى قائد فوج الحدود لمدينة بيرانشهر بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) العميد صادق رستم زادة بقائد حرس الحدود لمنطقة جومان في منطقة كردستان العراق العميد فرهاد محمد مصطفى، لبحث التعاون بين الجانبين.



وقال رستم زادة خلال اللقاء: ان الصادرات والواردات عبر منشأة تمرجين الحدودية من شانها ان تؤدي للمزيد من ازدهار اقتصاد البلدين وكذلك معيشة اهالي المنطقة الحدودية حيث ينبغي بذل اهتمام خاص بهذا الامر.



واكد العميد رستم زادة ضرورة توفير امن الحدود واضاف: ان طول الحدود لمدينة بيرانشهر المشتركة مع العراق يبلغ 146 كم حيث يتولى حرس الحدود للبلدين توفير الامن المستديم في هذه المنطقة.



واكد اهمية استمرار المشاورات والمباحثات واضاف: ان تنظيم اللقاءات الحدودية بهدف صون امن الحدود للبلدين امر مهم لمعالجة التحديات الحدودية.



وتابع قائلا: انه وبغية الشعور بالمزيد من الامن لحدود المنطقة فلابد من التصدي للعناصر الارهابية وتهريب الاسلحة والاعتدة والمخدرات وغير ذلك.



من جانبه اشاد قائد حرس الحدود لمنطقة جومان باقليم كردستان العراق بجهود قوات حرس الحدود الايراني لتوفير الامن بالمنطقة وقال: ان عقد مثل هذه اللقاءات الحدودية مؤثر في صون الامن والاستقرار بالمنطقة ولابد من تعزيزه.



واكد العميد فرهاد محمد مصطفى اهمية محطة تمرجين الحدودية في دعم اقتصاد هذه المنطقة، لافتا الى ان الصادرات والواردات في هذه المنطقة تحظى بالموافقة، منوها الى بذل الجهود في سياق تحقيق الازدهار الاقتصادي لسكان الحدود والعمل على حل المشاكل.



وفي ختام الاجتماع وقع الطرفان اتفاق للتعاون الحدودي بين ايران والعراق بمنطقتي بيرانشهر وجومان.