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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:42

سوريا..تسوية تتعلق بالفارين والمتخلفين عن خدمة العلم في الجيش

سوريا..تسوية تتعلق بالفارين والمتخلفين عن خدمة العلم في الجيش
بادرت “روسيا” إلى طرح مبادرة تسوية جديدة على أهالي مدينة “السويداء”، وذلك لضم الشبان المتخلفين عن خدمة العلم، وتسوية أوضاعهم.

وحسب مصادر ان وفدا من الضباط الروس اجتمع يوم الإثنين "وبصورة مختلفة نوعا ما عما جرى في درعا"، اجتمع في قرية عرى جنوب غربي السويداء مع الأمير لؤي الأطرش "وهو أحد وجهاء السويداء" وعدد من الشخصيات الأمنية لطرح مبادرة جديدة.

وخلال الزيارة التقى المسؤولون الروس بـ“لؤي الأطرش”، وشخصيات اجتماعية ودينية من المحافظة، بحضور قيادات أمنية.

وقالت الشبكة المحلية إن الوفد الروسي طرح تسوية تتعلق بالفارين والمتخلفين عن خدمة العلم في الجيش السوري.

ونقلت الشبكة عن منسق العلاقات الروسية في محافظة السويداء، عماد العقباني، قوله إن الوفد الروسي “نفى ما يشاع عن نية القوات الروسية تشكيل قوات محلية في السويداء وضمها للفيلق الخامس”، بعد أنباء عن نية الروس تشكيل “لواء تاسع” يتبع لـ”الفيلق الخامس”، على غرار “اللواء الثامن” في درعا.

وكانت روسيا قد أبرمت تسوية مماثلة في محافظة درعا، وتشمل ثلاث فئات من المطلوبين، وهم المتخلفون عن الخدمة الإلزامية، المنشقون، المطلوبون لقضايا جنائيّة.
رقم : 904399
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