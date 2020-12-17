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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:45

مصر تندد باعتداء إثيوبيا على قوات سودانية وتوجه رسالة للخرطوم

مصر تندد باعتداء إثيوبيا على قوات سودانية وتوجه رسالة للخرطوم
أعلنت الحكومة المصرية عن تقدمها "بخالص تعازيها للسودان في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء الثلاثاء 15 ديسمبر".

وقالت الحكومة المصرية أن الاعتداء تم حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود وخلف عددا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وأكدت مصر "تضامنها الكامل مع السودان وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلا بحق السودان".

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت يوم الأربعاء، أن قواتها تعرضت لكمين من القوات الإثيوبية خلال دورية أمنية بالمنطقة الحدودية.
رقم : 904400
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