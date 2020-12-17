نصيحة السيد الصدر الى الحشد الشعبي بعد الاشادة به

اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قيام الحشد الشعبي بإلقاء القبض على “بعض المنتمين له”، بأنه "أمر مستحسن".



وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن".



وأضاف السيد الصدر أنه "لابد من خطوات أخرى تُرجع للجهاد سمعته، وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله".



وختم الصدر تغريدته بعبارة "خادم الاصلاح مقتدى السيد محمد اصدر".