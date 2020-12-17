الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:48

نصيحة السيد الصدر الى الحشد الشعبي بعد الاشادة به

نصيحة السيد الصدر الى الحشد الشعبي بعد الاشادة به
اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قيام الحشد الشعبي بإلقاء القبض على “بعض المنتمين له”، بأنه "أمر مستحسن".

وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما قامت به الجهات الأمنية في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على بعض المنتمين لها أمر مستحسن".

وأضاف السيد الصدر أنه "لابد من خطوات أخرى تُرجع للجهاد سمعته، وأولها تخليص الكرادة والجادرية من تجار الجهاد والعياذ بالله".

وختم الصدر تغريدته بعبارة "خادم الاصلاح مقتدى السيد محمد اصدر".
رقم : 904401
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة