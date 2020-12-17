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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 19:59

نائب لبناني: لا خلافات بين البرلمان والقضاء بشأن ملف انفجار المرفأ

نائب لبناني: لا خلافات بين البرلمان والقضاء بشأن ملف انفجار المرفأ
قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب اللبناني "ميشال موسى" انه لا مواجهة بين مجلس النواب والقضاء والكل يسعى لتبيان الحقيقة بملف انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح موسى​، أنّه "ليس هناك استياء عند رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من أي جهة سياسيّة في ملف التحقيقات ب​انفجار مرفأ بيروت​، وهو يريد أن تكون التحقيقات شفّافة ووفق الأطر القانونيّة للتحقيق".

وأكّد أنّه "ليس هناك مواجهة بين مجلس النواب و​القضاء​ كما يصوَّر في بعض التحليلات الإعلاميّة، فالكل يسعى إلى تبيان الحقيقة، لأنّ حجم الجريمة الّتي حصلت كبير جدًّا، ولا أحد لديه نيّه بطمس الموضوع"، مشيرًا إلى أنّ "المراسَلات الحاصلة طبيعيّة بين الجانبين في سبيل إبداء الرأي والتواصل بين الجهتين، للوصول إلى الطريقة الدستوريّة الأمثل للإجراءات".
رقم : 904405
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