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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 20:06

باقري: الجغرافيا السياسية تمنح العالم الإسلامي القدرة ليكون قوة متفوقة

باقري: الجغرافيا السياسية تمنح العالم الإسلامي القدرة ليكون قوة متفوقة
قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ان العالم الإسلامي ، على الرغم من موقعه الجيوسياسي والجيواستراتيجي وقدراته وموارده الطبيعية والبشرية ، لديه إمكانيات عديدة ليصبح قوة عالمية في النظام الجيوسياسي العالمي.

وأضاف "اللواء محمد باقري" ، اليوم الخميس ، في المؤتمر السادس للجغرافيين المسلمين: "بسبب بعض العوامل والسياقات مثل تجزئة الفضاء الجغرافي ، والاختلافات العرقية والدينية واللغوية ، وفكرة النظام السياسي ونوعه ، وشدته وضعفه. تباعدت درجة الاستقلال والتبعية السياسية والاقتصادية ، والصراعات الإقليمية ، والمنافسات الداخلية بين قوى العالم الإسلامي ، ودعوة القوى المتغطرسة لإرساء الأمن على شكل تحالفات سياسية وأمنية وعسكرية. جعل للاسف الكثير من هذا التنوع الذي كان ينبغي ان يكون عنصر تكامل وتلاحم ، عاملاً من عوامل الانقسام وحتى العداء.

وقال: "الهدف السامي لهذا المؤتمر له أهمية خاصة واستثنائية لجغرافيي العالم الإسلامي". لأن نطاق وتعريف الجغرافيا أبعد بكثير من مجرد وصف وتحليل الظواهر الطبيعية والبشرية ، ووفقًا لأستاذ الجغرافيا حسين شكوهي ، انه من دون مراعاة واستخدام الاقتصاد السياسي وإعادة بناء المجتمعات ومن دون النظر في خصائص النظم السياسية ، لن يكون من الممكن تقديم وصفات ناجعة . وكل هذا سيكون ممكنًا مع الاهتمام العميق بالعوامل الجغرافية في المجتمعات.

وأضاف: "إذا افترضنا أن هيكل الفضاء الجغرافي للعالم الإسلامي يتكون من دول ذات أغلبية مسلمة ، بما في ذلك أرض تبلغ مساحتها أكثر من 31 مليون كيلومتر مربع ونحو ربع مساحة الأرض في العالم بأكثر من 1.6 مليار مسلم في 57 دولة و تمتد من غرب المحيط الأطلسي إلى غرب الصين وجغرافيا تقريبا جنوب غرب وشمال شرق. أرض تحتوي على حوالي ثلثي موارد الطاقة الأحفورية في العالم ، وأهم المضايق والممرات القسرية للتجارة البحرية العالمية ، ومركز الديانات الإبراهيمية ، والأسواق الجذابة والعديد من السمات المميزة الأخرى ، وبعبارة أخرى ، أهم مناطق العالم.
رقم : 904408
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