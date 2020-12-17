المياه تعود إلى الحسكة السورية بعد 27 يوم من قطعها

اكثر من مليون شخص في الحسكة وريفها، يعانون ظروفا انسانية مروعة، جراء قطع المياه عليهم من قبل المحتل التركي، منذ ما يزيد على٣ اسابيع، ما يهدد بكارثة صحية كبيرة، في ظل اضطرار الكثير من السكان لاستهلاك وشرب مياه مجهوله المصدر، مايرفع من خطورة انتشارالامراض والأوبئة، سيما في ظل جائحة كورونا.



الحكومة السورية، تعمل من خلال التنسيق مع الجانب الروسي على الضغط على التركي، لاعاده المياه من محطة علوك، التي تشكل مصدر المياه الوحيد لهؤلاء المدنيين، وتجنيبهم ورقة الضغط والابتزاز التي تمارسها تركيا بطريقة غير إنسانية.



وبحسب مصدر رسمي سوري تم تشغيل محطة مياه علوك بريف الحسكة الشمالي والبدء بضخ المياه باتجاه الخزانات الرئيسة لتزويد مدينة الحسكة وريفها بمياه الشرب وذلك بعد قطعها عن المدينة منذ 27 يوما من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.



وذكر مدير مؤسسة المياه في المحافظة المهندس محمود العكلة: “أنه تم تشغيل محطة مياه علوك بعد ظهر اليوم وبدأت المياه تتدفق إلى الخزانات الرئيسة ليصار إلى ضخها عبر الشبكة إلى أحياء مدينة الحسكة”.



وأوضح مدير الشركة العامة للكهرباء في الحسكة أنور عكلة أن “الورشات التابعة للشركة قامت بإزالة قسم من التعديات على خطوط التوتر المغذية لمحطة علوك القادمة من الدرباسية وتحديدا التجاوزات من الخط إلى مدينة رأس العين ما أدى إلى زيادة الوارد من الطاقة الكهربائية لتشغيل المحطة”.



ويعتبر مشروع مياه علوك في منطقة رأس العين المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لنحو مليون نسمة في الحسكة وتعرض في فترات سابقة للتوقف نتيجة الاعتداء على المحطة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.



ويستمر الاحتلال التركي و المجموعات الارهابيه التابعه له، بارتكاب الجرائم الانسانية بحق المدنيين في المناطق التي استباحوها، من تهجير للأهالي واستيلاء على ممتلكاتهم، وكل فترة يقوم بإيقاف محطة علوك عن العمل وقطع مياه الشرب بشكل متكرر، في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذه الجرائم.

