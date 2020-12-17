السعودية... واستمرار حملات الاعتقال التعسفية

ويقول مراقبون إن بن سلمان يعاني من “مرض أو عقدة نفسية” من الأمراء والمشاهير ويتعمد إقصاءهم عبر الاعتقال والسجن والاتهامات بالفساد.



وفي خطوة جديدة، اعتقلت سلطات آل سعود بشكل تعسفي الناشط ومشهور “سناب شات” عبدالرحمن المطيري، الذى اشتهر بالدفاع عن سياسات ولي العهد وسجون المملكة.



ويحاول المطيري تقديم المساعدات العينية للناس الفقراء لمساعدة في مواجهة صعوبة الحياة التي يواجهونها في المملكة السعودية.



وقال صاحب حساب “إسحاق الجيزاني”: منذ البداية كان من الواضح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه عقدة نفسية من أصحاب الوسامة والشهرة والمكانة. لذلك اعتقل زياد بن نحيت والأمير سلمان بن عبدالعزيز وغيرهم ممن لا نعلم.



وقال تركي الشلهوب: لا يسلم من شر ابن سلمان وبطشه أحدًا، حتى المطبلين له، مثال على ذلك #عبدالرحمن_المطيري الذي كان من أشد المطبلين له والمروجين لفكرة “السجون 5 نجوم” والشامتين بالمعتقلين .. عبدالرحمن معتقل الآن !



وتواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.



ووفق منظمة “رايتس ووتش” الحقوقية، عانت الحريات الأساسية من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية، بما في ذلك سجن ومضايقة الناشطين والمعارضين العلنيين.



وازداد الهجوم بشدة في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.



وتنفق سلطات آل سعود كجزء من استراتيجية متعمدة لصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات الحقوقية، مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية، والثقافية، والرياضية الكبرى.



وتحظى إدانة السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود بإجماع حقوقي دولي وسط تنديد متكرر بشأنه في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.



وتندد التقارير الأممية والحقوقية الدولية بانتهاكات آل سعود وتشجب القمع بلا هوادة الحاصل في المملكة خصوصا منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العد صيف عام 2017.



وفي سياق متصل هاجم الأكاديمي المعارض عبد الله العودة، نجل الداعية سلمان، نظام آل سعود، واصفا إياه بالعهد المشؤوم، وبأنه أسوأ الأنظمة التي مرت في تاريخ السعودية والشرق الأوسط.



وأضاف العودة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “سيذكر التاريخ أن هذا عهد مشؤوم بالسعودية أنه عهد بيع القدس وقتل الصحفيين مثل جمال خاشقجي وصالح الشيحي ومطالب الإعدام ضد العلماء مثل سلمان العودة والتحرش بالناشطات مثل لجين الهذلول وقتل الأطفال في اليمن وتدمير مؤسسات الدولة وتهجير القبائل وحرق الميزانية برغم الضرائب والمكوس!”.



وتابع العودة: “ستلاحق لعنات التاريخ والأجيال ليس فقط هؤلاء القتلة على رأس السلطة، ولكن أيضاً أولئك الذين برروا وشاركوا ودافعوا، وكانوا جزءاً من عمليات تسميم المجتمع وتشويه الوعي، وستكون هذه صفحة ماضٍ يستخلف الله فيها من يسعى للدفاع عن الحق والخير والعدل بإذن الله”.



وفي وقت سابق، قال عبدالله العودة، إن والده الداعية د. سلمان العودة فقد نصف سمعه ونصف بصره، وفق طبيب السجن.



وغرد العودة الابن، قائلاً: “الدعاء لتأليف القلوب.. والدعاء لمصلحة الشعوب.. كلّف هذا الإنسان حريته.. عرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج.. في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من 3 سنوات وأشهر).. أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فَقَد نصف سمعه ونصف بصره!”.



واعتقل الداعية العودة – وهو من أبرز وجوه “تيار الصحوة” منتصف سبتمبر/أيلول 2017 – ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت علماء ودعاة ومفكرين واقتصادين وصحفيين وكتاب وشعراء.



وكان حزب التجمع الوطني السعودي المعارض أكد أن سلطات آل سعود قمعية ولا ترغب بالإصلاح وكل دعاوى الإصلاح التي تدعيها لا قيمة لها على أرض الواقع.



وقال الحزب في بيان نشره على حسابه في تويتر، مؤخرا، إن “السلطة التي تعتقل بسبب الرأي هي قمعية ولا ترغب بالإصلاح”.



وأضاف أن “كل دعاوى الإصلاح التي تدعيها السلطات السعودية لا قيمة لها على أرض الواقع، لذا ندعو إلى عدم الانجرار خلف هذه الادعاءات، والضغط بكل السبل المشروعة للإفراج عن جميع معتقلي الرأي بكافة توجهاتهم”.



وأكد حزب التجمع الوطني على حق جميع معتقلي الرأي في الحرية من سجون آل سعود المحتجزين بسبب آرائهم السلمي “أيًا كان هذا الرأي، وأيًا كانت خلفيات وانتماءات ذلك المعتقل، فالرأي السلمي لا يمكن أن يكون سببًا للاعتقال” ما يكرس عهد مشؤوم في المملكة.



وأشار إلى أن الكثير من معتقلي الرأي في السعودية “هم من خيرة أبناء هذا الوطن وأكثرهم إخلاصًا، نشطاء دافعوا عن حقوق الإنسان وعن الحريات، وعلماء متخصصون، وسياسيون قدموا آراء سياسية، وأكاديميون وصحافيون ومغردون، كلهم خلف القضبان دون أي مبرر! ولم يعد أحد في منأى عن القمع، الجميع يشعر بالخوف”.



