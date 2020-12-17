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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 22:34

​​​​​​​ارتفاع كبير في طلبات إعانة البطالة في أميركا

​​​​​​​ارتفاع كبير في طلبات إعانة البطالة في أميركا
كشفت وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة.

وبحسب "رويترز" زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطردة في إصابات كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يعطي دليلا جديدا على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 862 ألفا في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

وبلغ عدد إصابات كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 16.7 مليون على الأقل في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.
رقم : 904438
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