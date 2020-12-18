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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 08:58

رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي

رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي
شدد رئيس السلطة القضائية على أن الأمن القومي قضية مهمة لا ينبغي المجاولة فيها أو التعامل معها بشكل عاطفي، وقال: "لا ينبغي السماح لاحد باضرار الأمن القومي للبلاد من خلال الارتباط بالاجانب والعمالة للعدو ".

واعتبر حجة الإسلام والمسلمين سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع مجلس قضاء محافظة قم تعزيز قوة إيران الإسلامية بانه واجب إلهي ووطني على جميع القوى ، مؤكدا أن الأمن القومي هو أحد متطلبات هذا التعزيز.

وأضاف: "ليس مسموح لأحد الارتباط بالاجانب والعمالة للعدو والتامر واثارة الفتنة لأن الأمن القومي ملك للشعب كله".

وشدد رئيس القضاء على أن تكون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية وكذلك القوات المسلحة أكثر حساسية وجدية بشأن قضية الامن القومي المركزية .

وقال رئيسي إن "دعم الإنتاج ومحاربة الفساد والحفاظ على كرامة الإنسان هي أهم ثلاث أولويات للقضاء هذا العام".

وأضاف: "دعم الإنتاج في هذا العام من أهم القضايا التي تعتبر محاربة الفساد أحد شروطها المسبقة ولا يجوز تهميش هاتين المسألتين في أي وقت".

وأضاف: "مكافحة الفساد تساهم بشكل كبير في ازدهار وقفزة الإنتاج ، كما أن ضمان أمن المستثمرين والمنتجين يعتمد على محاربة الفساد وانعدام الأمن".
رقم : 904486
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