استهداف قاعدة أمريكية في دير الزور السورية

استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" النفطي بريف دير الزور شرق سوريا بعدد من قذائف الهاون.



وذكر مايسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية قامت بتمشيط المنطقة بالاسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل"، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.



كذلك استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، قرب بئر الأزرق في حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات.



يذكر أن واشنطن قامت في فبراير الماضي بتوسيع قاعدتها في حقل العمر التي تعد إحدى أكبر قواعدها في سوريا في فبراير الماضي في حين يعد حقل العمر أكبر الحقول السورية.