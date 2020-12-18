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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 10:09

ابن سلمان يرتب اوراقه استعدادا لعهد بايدن

ابن سلمان يرتب اوراقه استعدادا لعهد بايدن
يشعر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصعوبة موقفه في عهد الرجل الجديد بالبيت الأبيض جو بايدن، خاصة وأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كان يتستر على جرائم مروعة للأمير الشاب، ولأجل ذلك يسعى لترتيب أوارقه اتخاذ خطوات هامة لتجميل وجهه القبيح قبل بداية عهد بايدن.

أفادت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية بأن الرياض بدأت الاستعانة بجماعات ضغط ذات صلة بقادة الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين؛ خوفاً من اضطرابات محتملة في العلاقات مع واشنطن، في ظل استعدادات لتولي جو بايدن رئاسة البيت الأبيض والذي قال سابقاً إنه سيتخذ موقفاً أكثر صرامة مع المملكة.

ويذكر التقرير أنه على الأرجح سيُحقق هؤلاء المدافعون عن مصالح السعودية نجاحاً أكبر في الانخراط مع مشرعي الحزب الجمهوري بالكونغرس الجديد وليس الديمقراطيين أو إدارة بايدن.

فقد أحرز الجمهوريون تقدماً خلال انتخابات مجلس النواب الأمريكي عام 2020، ويمكن أن يحققوا نجاحاً في مجلس الشيوخ كذلك إذا فازوا بأحد المقاعد المتاحة في جولتين بولاية جورجيا مُقررتين مطلع الشهر المقبل.

يأتي هذا في وقت أخبر فيه بايدن مجلس العلاقات الخارجية في عام 2019، خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، بأنه سيقلص حجم الدعم الأمريكي للسعودية في قضايا جوهرية.

وقد بدأ العقد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان بايدن متفوقاً على بايدن في أغلب الاستطلاعات الوطنية. ويرِد فيه أيضاً سريان مدة الاتفاقية، وقيمتها 25 ألف دولار شهرياً، حتى 18 يناير/كانون الثاني، أي قبل يومين من تنصيب بايدن.
رقم : 904501
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