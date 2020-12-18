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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 10:12

هكذا يستذكر العراقيون شهدائهم

هكذا يستذكر العراقيون شهدائهم
في العراق، كثيرة هي ساحات القتال وكثيرون هم الشهداء الذين سقطوا على امتدادها ليبقى  العراق موحدا بشعبه وأرضه وكرامته ومقدساته.

مغردو تويتر في العراق اطلقوا وسم #ليلة_الشهداء وهو الوسم الذي يستذكر العراقيون من خلاله تضحيات أبطالهم في ساحات الجهاد، فمن خلال هذا الوسم نشر المجاهدون ذكرياتهم في ساحات الجهاد ونشر أسر الشهداء صور أبنائهم الذين سقطوا شهداء في مختلف المعارك وأبرزها معركة استعادة الأرض من تنظيم داعش الارهابي بقتوى المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني.

مغردون تفاعلوا مع وسم #ليلة_الشهداء بنشر صور شهداء النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا في غارة أميركية على العاصمة بغداد، وثمنوا تضحيات هؤلاء الشهداء وسجلهم البطولي في الدفاع عن مقدرات البلد والأمة الإسلامية بما فيها المقدسات.

مغردون أكدوا انه لولا تضحية الشهداء لما علا صوت الحق، ولا ارتفعت راية الأوطان، مؤكدين ان رسالة الشهيد تحمل في طياتها كل معاني الشرف والإباء، وتضرب أروع الأمثلة في التضحية.

جاءت الكثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تُمجد الشهيد وتعلي من مكانته وتُعظّم في أجره ومن هذا المنطلق يرى العراقيون انه من الضرورة ان تُسرد قصص الشهداء للاجيال المتعاقبة وان يزرع في نفوس الشباب والأطفال حب الشهادة وتمنيها، ويجعلهم يُفكرون في أن يكونوا شجعاناً مثل الشهداء الذين لم يكترثوا لمغريات الحياة، وإنما اختاروا رضى الله تعالى واستجابوا لنداء الشهادة الخالد، ونداء المرجعية العليا في الجهاد الكفائي لتعانق أرواحهم عنان المجد في كل لحظةٍ، ولينقش اسمهم في صفحات الشرف والعزة والكرامة، فلا حياة لأمةٍ دون تضحية شهدائها، ولا ثبات.

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رقم : 904502
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