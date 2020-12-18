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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 10:17

قضية شياطين النار تثير ضجة في سوريا

قضية شياطين النار تثير ضجة في سوريا
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا موجة كبيرة من المطالبات الشعبية بإعدام منفذي الحرائق الذين تم القبض عليهم من قبل السلطات السورية وأثبتت التحقيقات تورطهم في افتعال الحرائق بتمويل خارجي.

وطالب السوريون على نطاق واسع السلطات بإعدام مفتعلي الحرائق الذين أُطلقت عليهم تسمية (شياطين النار) كتعبير عن حجم الجريمة التي قاموا بها.

ودعت عشرات آلاف التعليقات على الصفحات التي نشرت خبر القبض على الفاعلين إلى إعدامهم استنادا لما سببته هذه الحرائق من دمار وخسائر وقهر للسوريين.

وتمكنت الجهات الأمنية في سوريا والجهات المختصة من تنفيذ عملية تحقيق وتحري احترافية انتهت بإلقاء القبض على منفذي الحرائق السورية في الغابات والحراج التي التهمت مساحات واسعة ودمرت أعدادا كبيرة من الأشجار والغطاء النباتي السوري وسببت خسائر كبيرة للمواطنين.
رقم : 904505
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