‘‘داعش‘‘ يهاجم القوات العراقية اطراف الصينية وبسطملي

افادت مصادر امنية في صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن عناصر من تنظيم داعش استهدفت قطعات امنية في أطراف قضاءي بيجي وامرلي.



ونقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر امني إن عناصر داعش هاجمت نقاط امنية تابعة للواء 31 من الحشد الشعبي في اطراف ناحية الصينية شمال غربي بيجي وتصدت لها عناصر الحشد واشتبكت معها واجبرتها على الفرار دون تسجيل اي خسائر او اصابات.



واضاف ان "عناصر داعش استغلت الظروف الجوية وانعدام الرؤيا جراء الضباب الكثيف سعيا منها لضرب اهداف عسكرية الا ان يقظة القوات الامنية منعتها من ذلك".



وفي قضاء امرلي شرقي صلاح الدين هاجمت عناصر داعش في ساعة متأخرة من امس الخميس قرية "بسطملي" في اطراف القضاء وتصدت لها قوات الامن والحشد واجبرتها على الانسحاب".



واكد مصدر امني ان الهجوم لم يسفر عن اي خسائر او اصابات دون ان يدلي بتفاصيل اخرى"