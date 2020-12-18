لقاء علماء صور: أميركا تسعى لنشر الفوضى في لبنان

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن زيارة السفيرة الاميركية لمنطقة الجنوب جاءت في اطار استمرار المشروع الاميركي في نشر الفوضى في لبنان.



وندد الشيخ ياسين في تصريح له اليوم الجمعة بهذة الزيارة و قال هدف أميركا عرقلة تشكيل حكومة انقاذية في ما يبدو، واضحا انها ضغوطات على لبنان من اجل التنازل عن حقوقه في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.



واشاد بموقف ابناء مدينة صيدا وهي بوابة الجنوب وعاصمته التي كانت وما زالت عصية على التطبيع والتطويع.



وأضاف: نوجه التحية الى كل الاحرار في العالم ونخص بها الطفل الجنوبي حسين شرتوني الذي رفض التنازل عن دجاجته فيما بعض العرب والمسلمين تنازلوا على اولى القبلتين وثالث الحرمين وهي القدس الشريف، مناشدين العرب والمسلمين ان يلتفتوا الى قضية فلسطين في المشاريع الصهيوامريكية التي تحاك للمنطقة.