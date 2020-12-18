مع اشتداد المعارك.. قسد تستقدم تعزيزات عسكرية لعين عيسى

استقدمت قوات سوريا الديمقراطية الموالية للاميركان تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في منطقة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي، وذلك تزامناً مع معارك عنيفة متواصلة على محوري جهبل ومشيرفة شرق عين عيسى، بين قسد من جانب، والجماعات الموالية لأنقرة من جانب آخر، وسط تحليق لطيران استطلاع تركي في أجواء المنطقة.



وأشارت مصادر محلية لما يسمى المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن هجوماً عنيفاً تنفذه الجماعات المسلحة السورية الموالية لأنقرة بإسناد مكثف من قبل المدفعية التركية، على قريتي جهبل ومشيرفة الواقعتين بريف عين عيسى الشرقي، شمالي الرقة، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية الموالية للاميركان منذ ما بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وحتى اللحظة، تترافق مع قصف مكثف جداً وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.



وبعد وصول انباء عن سقوط القريتين نفى المرصد سقوطهما بيد الجماعات الموالية لتركيا وقال المرصد "لم تتمكن الجماعات حتى اللحظة من السيطرة على أي من القريتين" وعلى صعيد متصل قتل شخصان في انفجار لغم زرعته "قسد" في منزل بقرية جهبل.



وكانت المصادر قد تحدثت يوم أمس، عن استقدام القوات التركية والجماعات الموالية لها تعزيزات عسكرية إلى قرى أبو خرزة وسلوم ورمانة المقابلة لقريتي الهوشان والخالدية المحاذية لطريق حلب-الحسكة”m4″ شرقي عين عيسى شمالي الرقة.