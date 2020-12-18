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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 15:19

منظمة مرتبطة بأسماء الأسد تفوز برتبة في“يونسكو”

منظمة مرتبطة بأسماء الأسد تفوز برتبة في“يونسكو”
فازت منظمة “الأمانة السورية للتنمية” برتبة محكم دولي في انتخابات هيئة التقييم الدولية ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وقالت المنظمة، في بيان يوم امس إنها فازت برتبة محكم دولي في انتخابات هيئة التقييم الدولي عن مجموعة المنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية، وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة لصون التراث الثقافي غير المادي في “يونسكو” المنعقدة في باريس.

وترشح لمقعد المجموعة العربية ثلاث منظمات غير حكومية، وفازت الأمانة السورية للتنمية لمدة سنتين تنتهي في 2022، ضمن هيئة تقييم دولية مؤلفة من 12 عضوًا.

وتتولى هيئة التقييم عملية فحص ملفات الترشيح المقدمة من جميع دول العالم، لإدراجها على قوائم التراث الإنساني.

و”الأمانة السورية للتنمية” هي منظمة غير ربحية وغير حكومية، لكنها ترتبط بشكل مباشر بالسيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت الأسد وعدت المتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية بالتعويض والمنح، ثم، في 24 من تشرين الأول الماضي، أعلنت جمعية “الأمانة السورية للتنمية“، التي تديرها عن إتمامها جمع مبلغ قدره ستة مليارات ليرة سورية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ومطلع كانون الأول الحالي، أعلنت “الأمانة السورية للتنمية” أنها بدأت توزيع تبرعات مالية على المتضررين من الحرائق التي شهدتها سوريا مؤخرًا، إضافة إلى توزيع غراس زيتون مرفقة برسالة من أسماء الأسد بخط يدها.

تأسست الأمانة السورية للتنمية عام 2001، أي بعد تسلم الرئيس السوري بشار الأسد السلطة، وحصلت على الترخيص القانوني من وزارة الشؤون الاجتماعية في 2007.

وتطرح “الأمانة السورية للتنمية” نفسها أنها مؤسسة سورية غير حكومية وغير ربحية تعمل من أجل تمكين المجتمعات و الأفراد إضافة إلى إشراكهم في الأعمال التنموية ليتمكنوا من أداء دورهم في بناء المجتمع.

وفازت “الأمانة السورية للتنمية” في 2014 بهيئة التقييم للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لدى “يونيسكو” في باريس عام 2014.
رقم : 904546
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