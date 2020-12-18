السفير الإيراني يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم العالي العمانية

التقى السفير الإيراني في مسقط علي نجفي بوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية رحمة المحروقية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك.



ونوه الجانبان الى الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وأكدا ضرورة تعزيز التبادل والتواصل والنهوض بالتعاون بين المراكز الأكاديمية والبحثية في البلدين.



وكان السفير الإيراني في مسقط، قد أجرى في وقت سابق مباحثات منفصلة مع مسؤولين عمانيين آخرين رفيعي المستوى حول توسيع التعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات، بمن فيهم وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير الطاقة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى رجال أعمال واقتصاديين عمانيين.