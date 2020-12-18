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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 15:24

انخفاض عدد الاصابات ووفيات كورونا في ايران

انخفاض عدد الاصابات ووفيات كورونا في ايران
مقارنة باليوم الماضي انخفضت أعداد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في ايران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اليوم الجمعة في حديثها للتلفزيون الايراني، الى 7 آلاف و121 شخصا بفايروس كورونا مما يرفع عدد جميع الصمابين بكورونا الى مليون و145 الف و651 اصابة بالمرض.

ونوهت الى أن ألف و 85 مصابا بالكورنا نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج، ولفتت الى أن عددالذين تحسنتم صحتهم وعولجوا من المرض وصل الى 865 ألف و474 شخصا.

كما اشارت الى انخفاض عدد الوفيات جراء كورونا عن اليوم الماضي ووصل الى 171 حالة وفاة، وبذلك فقد وصلت جميع حالات الوفاة من كورونا الى 53 الف و273 حالة,

وأرجعت لاري سبب تراجع أعداد الاصابات والوفيات الى القيود التي فرضتها السلطات الايرانية للوقاية من المرض والتزام الايرانيين بهذه القيود،محذرة في الوقت نفسه من الترهل والتسيب في الالتزام بالقيود.
رقم : 904548
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