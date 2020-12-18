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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 15:27
خلال الـ 24 ساعة الماضية...

21 وفاة و2170 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

21 وفاة و2170 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
أعلنت وزيرة الصحة بحومة رام الله، مي الكيلة يوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 1، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3"، إضافة إلى 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (155)، جنين (148)، نابلس (164)، طولكرم (75)، رام الله والبيرة (116)، سلفيت (38)، قلقيلية (29)، طوباس (29)، بيت لحم (89)، ضواحي القدس (6)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (997)، مدينة القدس (313).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (219)، جنين (163)، نابلس (222)، طولكرم (90)، سلفيت (37)، طوباس (39)، رام الله والبيرة (185)، قلقيلية (48)"، قطاع غزة (574)، مدينة القدس (214).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 131 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وجاء توزيع الاإصابات والوفيات في محافظات الوطن، على النحو التالي:

الإصابات الجديدة

• مدينة القدس: 313

• الضفة الغربية: 860

• قطاع غزة: 997

حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: 214

• الضفة الغربية: 1003

• قطاع غزة: 574

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: 2

• الضفة الغربية: 14

• قطاع غزة: 5

المرضى في العناية المكثفة: 131

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 34

عدد الفحوصات: 7163
رقم : 904549
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