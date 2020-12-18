مقتل 15 مدنيا على الأقل بانفجار وسط أفغانستان

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين اليوم الجمعة، وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا.



وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم. وفقا لوكالة "رويترز".



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في افغانستان إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.



وتقول الأمم المتحدة إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.