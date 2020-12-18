ماريو عون: كل طرف يتطلع للامساك بالحكم ولا حكومة في الافق

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب اللبناني ماريو عون ان كل طرف يتطلع الى الامساك بالحكم وفق حساباته السياسية ولا حكومة في الافق.



وأكد النائب ماريو عون ان "التفاهمات الداخلية تبقى الاساس في ما نشهده من تطورات على الساحة المحلية حيث يتطلع كل طرف الى الامساك بالحكم في مرحلة ما بعد انفجار المرفأ وفق حساباته السياسية"، لافتا الى "انناأمام كباش كبير بين الاطراف".



وحذر عون من "فتن داخلية على خلفية الازمات التي نعيشها ولا سيما في ملف التحقيق بانفجار المرفأ حيث يحاول البعض اقصاء القاضي فادي صوان في تحد كبير ووقاحة بالتعامل مع هذا الواقع الذي نعيشه".



وخلص عون الى التأكيد أننا "في وضع صعب جدا وامام أزمة مفتوحة وبالتالي لا حكومة في الافق".