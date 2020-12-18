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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 16:58

المقداد يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي

المقداد يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي
إلتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بعد ظهر يوم أمس مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين حيث عبر سلوتسكي عن التقدير العالي للإنجازات التي حققتها سوريا وروسيا الاتحادية في مكافحة الارهاب مجدداً استمرار وقوف روسيا إلى جانب سوريا لتعزير قدراتها وتجاوز آثار الاجراءات القسرية الغربية المفروضة عليها. كما أكد سلوتسكي على اهمية تعزير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه اكد المقداد التقدير لمواقف روسيا الداعمة لسوريا، مشدداً على اهمية الدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وكانت وجهات النظر متطابقة حول اهمية تفعيل وتنسيق العمل بين مجلس الشعب السوري ومجلس الدوما الروسي.
رقم : 904558
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