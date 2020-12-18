الراعي: من الضروري أن يحصل تفاهم بين عون والحريري

دعا البطريرك الماروني في لبنان مار بطرس بشارة الراعي الى ضرورة أن يحصل تفاهم بين عون والحريري وقال لم ألمس من الرئيس عون تمسكه بالثلث المعطل



أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عقب لقائه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، إلى أنه "من الضروري أن يحصل تفاهم بين عون ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​".



واضاف الراعي: "لم ألمس من الرئيس تمسكه بالثلث المعطل، خاصة اننا لا نريدها لأن هناك اتفاق ورأي عام يقول ان الحكومة التي ستأتي هي حكومة اختصاصيين لا سياسية ولا حكومة حزبية، في وقت الثلث المعطل غير موجود بالطائف ولا الدستور هو دخيل لا لزوم له بنظري"