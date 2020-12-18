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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 19:15

تركيا تُخلي 7 مواقع عسكرية حساسة في سوريا

تركيا تُخلي 7 مواقع عسكرية حساسة في سوريا
قال مصدر تركي اليوم الجمعة إن تركيا أخلت سبعة مواقع مراقبة عسكرية في شمال غرب سوريا وسحبت قواتها من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون مدعومون من أنقرة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن آخر عمليات الإجلاء اكتملت مساء أمس الخميس، وإن القوات أعيد نشرها داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا، وذلك حسبما نشر موقع راي اليوم.

وقال المصدر “الأمر ليس في شكل سحب للقوات أو تقليص أعدادها. الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع”.

ويقول مسلحون سوريون إن لتركيا ما يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف جندي في شمال غرب سوريا إلى جانب المقاتلين الذين تدعمهم.
رقم : 904573
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