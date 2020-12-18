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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 20:34

إسقاط مسيرة وإصابة العشرات باختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إسقاط مسيرة وإصابة العشرات باختناق بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
أسقط شبان طائرة مسيرة مخصصة لإلقاء قنابل غاز، فيما أصيب العشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، أن الطائرة أسقطت فيما كان جندي يحاول توجيهها لإطلاق قنابل غاز باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة الاسبوعية قبل أن يتمكن الشبان من تحطيمها بالكامل والقائها باتجاه الجنود الذين اقتحموا البلدة بشكل جنوني وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز مستهدفين منازل المواطنين.

مما أدى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق، بينها الطفلة نور مراد 14 عاما التي اصيبت بالتشنج والاغماء وتم التعامل مع جميع الحالات من قبل طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشارت المصادر، لقيام جنود الاحتلال بالاعتداء على الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية أحداث المسيرة عرف منهم محمد عناية مصور فضائية فلسطين بهدف الضغط عليهم لتسليم كاميراتهم التي وثقت الحدث دون أن يفلحوا في ذلك.

وأكدت المصادر، اندلاع مواجهات عنيفة جدا بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة بعد اسقاط الطائرة ولاحقوا الشبان وصولا إلى وسط البلدة باليات عسكرية والعشرات من الجنود المشاة ونصبوا كمائن دون تسجيل اية حالات اعتقال.
رقم : 904587
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