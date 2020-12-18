تفاصيل تعذيب الناشطة السعودية لجين الهذلول

وقالت “لينا” إن النيابة العامة السعودية تواصل نفي اتهامات التعذيب، وأضافت في تغريدة: “في جلسة اليوم تم اطلاع لجين ووالدي على تقرير سري بخصوص تعذيب لجين وملخصه نفي النيابة العامة تهم العذيب التي رفعتها لجين متعذرين بأن كاميرات السجن لا تخزن الصور أكثر من 40 يوم”.



وفي تعليقه على تغريدة الهذلول، قال عبدالله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، في تغريدة ساخراً: “يبدو أن جودة كاميرات السجن مثل جودة كاميرات القنصلية في إسطنبول”، وذلك في إشارة لحادثة مقتل الصحفي جمال خاشقي وتذرع السعودية حينها بأن الكاميرات لم تسجل دخول أو خروج خاشقجي.



وفي السياق، طالب مكتب المدعي العام في السعودية، الأربعاء الماضي، بفرض أقصى عقوبة سجن ممكنة للناشطة في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول.



وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن هذا يشير إلى احتمالية الحكم على الناشطة بعشرين عام سجن، عند إصدار حكم في قضيتها الأسبوع المقبل.



وقالت لينا، شقيقة الهذلول، إنه سيصدر حكم في حق شقيقتها يوم الاثنين القادم، بعد مثولها أمام “محكمة الإرهاب”.



لكن في وقت لاحق من مساء الأربعاء، تلقى والدا لجين، اللذين يعملان كفريق قانوني لها، رسالة نصية تستدعيهما إلى محكمة جنايات الرياض صباح الخميس.



وتقول “غارديان” إنه لم يتضح بعد، ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لقضية الهذلول، التي أحيلت من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي.



وقالت لينا الهذلول: “يجب إطلاق سراح شقيقتي، كل ما فعلته أنها نادت بحق المرأة في معاملة تتمتع بكرامة وحرية. لهذا تسعى السلطات السعودية لأقصى حكم ممكن تحت مظلة القانون، عشرين عاما في السجن، يقولون إنها إرهابية في الحقيقة إنها إنسانية، وناشطة، وامرأة تريد عالما أكثر عدلا ببساطة”.



وفي وقت سابق كانت قد قالت لينا، شقيقة الناشطة السعودية المحتجزة، لجين الهذلول، إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية "نفت" تهم تعرض شقيقتها للتعذيب وذلك في جلسة محاكمة عقدت، الخميس.



جاء ذلك في تغريدة للينا نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت فيها: "في جلسة اليوم تم اطلاع لجين ووالدي على تقرير سري بخصوص تعذيب لجين وملخصه نفي النيابة العامة تهم التعذيب التي رفعتها لجين متعذرين بان كاميرات السجن لا تخزن الصور أكثر من 40 يوم".



من جهتها قالت علياء، شقيقة لجين الأخرى في تغريدة تعقيبا على تغريدة لينا قائلة: " لجين رفعت تهمة التعذيب والنيابة العامة نفت التهمة لان امكانياتهم التقنية محدودة ولا يستطيعون تقفي أثر التعذيب رغم ان جسدها شاهد على ذلك. هل لدى القضاء امكانيات تقنية متقدمة للتحري في ملف تعذيب لجين؟"



وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، قد اتهم الهذلول بـ"الاتصال بدول غير صديقة للمملكة"، قائلا في على هامش حوار المنامة: "نحن لا نهتم بالضغط الدولي بما يخص هذه القضايا بشكل أو بآخر"، وتابع: "هذا شان داخلي وقضايا تتعلق بالأمن القومي، وسنتعامل معها بما يتماشى مع نظامنا القضائي"، بحسب زعمه.



ووصف وزير الخارجية السعودي النظام القضائي في بلاده بـ"المستقل" وأردف قائلا إن هذا النظام "يضمن حصول المتهمين بجرائم ما على محاكمة عادلة ومحاسبتهم بحال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم"، حد قوله.