خلية الصقور تنفذ ضربات إستباقية بالعراق

اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الجمعة، تنفيذ خلية الصقور الاستخبارية لضربات استباقية وعمليات استخبارية محكمة في مناطق متفرقة من العراق.



وقال ابو رغيف في منشور له على فيس بوك، "انسجاماً مع ثقل المسؤولية العالية المنوطة بمهام خلية الصقور الاستخبارية، وآلتزاما بالدفاع عن حياض وسلامة العراق والعراقيين وضمن توجيهات وزير الداخلية، فقد انبرت عناصر الخلية لتسطر صفحات من المنجزات الامنية على مستوى العراق".



وأوضح ابو رغيف، "تمخضت الفترة من ٢٠٢٠/١١/١ الى ٢٠٢٠/١٢/١ عن انجازات كبيرة للخلية، نسردها على النحو الاتي:



1-تدمير مجموعة مضافات تابعة لداعش الارهابي في صحراء الانبار وادي عماج بالاشتراك مع قوة من لواء ٥٣ جيش عراقي.

2_اعتقال شرعي ولاية جلولاء قاطع ديالى بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى وشعبة استخبارات جلولاء .

3- القبض على منسق اداري بتنظيم داعش الارهابي في محافظة صلاح الدين .



4-القبض على عنصريين ارهابيين بعملية خاطفة لمنفذي مجزرة الخيلانية بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى ومديرية التقنيات .

5-القبض على متهم بجريمة ابتزاز رئيس محكمة استئناف في بغداد .

6-اختراق عصابة تزوير عملة والقبض على احد افرادها وفق المادة (٢٥) من قانون البنك المركزي .



7-القبض على متهم بجريمة الاتجار بالبشر في محافظة بغداد .

8-كشف ملابسات جريمة خطف مواطنة في محافظة البصرة .

9-القبض على عصابة نصب واحتيال بحق صاحب شركة شمس البصرة فضلا عن قيامها بتزوير عقود وهمية مع قوات التحالف .

10-القبض على متهمة بجريمة قتل احد كبار رجال الاعمال ومالك دار جيفين لرعاية الايتام في محافظة نينوى .



11-القبض على معاون مدير عام في نينوى بتهمة قضايا نزاهة وفق المادة (٣١٠ ق.ع) .

12-القبض على عصابة بتهمة التزوير في سجلات التسجيل العقاري في نينوى بالاشتراك مع مديرية استخبارات نينوى .

13-القبض على متهمة بجريمة قتل في محافظة النجف الاشرف .

14-القبض على متهم بجريمة قتل في محافظة النجف الاشرف .

15-القبض على عصابة تزييف العملة في محافظة النجف الاشرف .



16-تحرير مخطوفة من محافظة النجف الاشرف والقبض على الخاطفين في محافظة بغداد.

17-القبض على متهم بجريمة ابتزاز مواطنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى.

18-القبض على متهم بنشر مقاطع فديو مسيئة لضباط الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى ومديرية امن الافراد --ديالى



19-القبض على متهم بنشر مقاطع فيديوات اباحية للاطفال في محافظة ديالى .

20- تحرير مخطوفة مع ولدها في ناحية بهرز في محافظة ديالى بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى .



21-تحرير مخطوفة من كربلاء المقدسة والقبض على الخاطفين في محافظة بغداد .

22-كشف ملابسات حادثة سرقة عجلة حكومية تابعة للعتبة العباسية وبداخلها مبلغ مالي والقبض على المتهم في محافظة كربلاء المقدسة .

23-القبض على احد الممولين للمواد المخدرة في محافظة ميسان .



24-كشف ملابسات جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة في محافظة ميسان

25-القبض على متهمين بجريمة ابتزاز مواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة واسط .



26-القبض على متهم بجريمة الابتزاز الالكتروني بحق مواطن في محافظة الانبار .

27-كشف ملابسات جريمة التشهير بحق مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المثنى والقبض على مرتكبيها .



28-القبض على متهم بجريمة قتل مواطن في محافظة ذي قار .



وتابع، أن "في الوقت الذي تؤكد فيه خلية الصقور الاستخبارية اقتدارها الملموس للعمل في مساحات واسعة من الجهد الامني .. فانها تعاهدكم على توفير الامن والاستقرار لعراقنا الحبيب .. ومن الله التوفيق والسداد.