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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 21:29

فن المنمنمات تجسيد لابداعات الثقافة والفنون الايرانية

فن المنمنمات تجسيد لابداعات الثقافة والفنون الايرانية
اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عن ابتهاجه لتسجيل فن المنمنمات (المينياتور) في قائمة التراث العالمي غير الملموس، عادّا هذا الفن الايراني يجسد الابداع والروعة.

وورد في تغريدة لخطيب زادة على حسابه الشخصي في "تويتر" أمس الخميس: انه وعلى مدى قرون متمادية كان فن المنمنمات (المينياتور) الساحر تجسيدا لابداعات الثقافة والفنون الايرانية وروعتها في هذه المنطقة من العالم.

واضاف: استطاع الفنانون والاساتذة الايرانيون صنع نتاجات بتفاصيل مذهلة.

وتابع: إن ما يبعث على البهجة تسجيل منظمة يونسكو هذا الفن في قائمة التراث الثقافي البشري غير الملموس.

ويشار الى ان فن المنمنمات تم تسجيله في قائمة التراث العالمي غير الملموس بالاشتراك بين ايران وتركيا واوزبكستان واذربيجان حيث بات هذا الفن الـ 15 عشر المسجل لدى اليونسكو.
رقم : 904602
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