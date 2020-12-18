?>?> صحة لبنان: تسجيل 2051 إصابة كورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة - اسلام تايمز أحدث العناوين : مقتل ضابط روسي في قره باغ تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية تفشي كورونا على متن سفينة حربية أميركية تصنيف النظام البحريني رابعا من حيث عدد الصحفيّين السجناء افتتاح ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان السبت المقداد يلتقي كبار المسوؤلين الروس لبحث تطورات الأوضاع في سوريا هادي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة وفق ما يسمى بـ'اتفاق الرياض' "حكمة" محمد بن سلمان السياسية في تخريب العلقات مع باكستان تسجيل 254 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة الثأر لدمه صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 19 December 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي شهيد القدس أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا لبنان 0 الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 21:32صحة لبنان: تسجيل 2051 إصابة كورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2051 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 154944. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة. وجاء في التقرير: رقم : 904604 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار كيف تنقذ أوروبا اتفاق إيران النووي؟ تطوير ميناء الفاو العراقي... ضغط خليجي وتهديد أمريکي لإفشال المشروع 18 كانون الأول 2020 ما الهدف من إطلاق شائعات التطبيع بين إندونيسيا والكيان الصهيونيّ؟ 18 كانون الأول 2020 رئيسي: لن نجامل في قضية الأمن القومي 18 كانون الأول 2020 قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء 17 كانون الأول 2020 التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز 17 كانون الأول 2020 السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري 17 كانون الأول 2020 الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له 17 كانون الأول 2020 الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد 17 كانون الأول 2020 الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها 17 كانون الأول 2020 خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة 16 كانون الأول 2020 عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن 16 كانون الأول 2020 إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة 16 كانون الأول 2020 أحدث العناوين مقتل ضابط روسي في قره باغ تركيا تسجل 246 وفاة بكورونا في زيادة يومية قياسية تفشي كورونا على متن سفينة حربية أميركية تصنيف النظام البحريني رابعا من حيث عدد الصحفيّين السجناء افتتاح ثاني نقطة حدودية رسمية بين ايران وباكستان السبت المقداد يلتقي كبار المسوؤلين الروس لبحث تطورات الأوضاع في سوريا هادي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة وفق ما يسمى بـ'اتفاق الرياض' "حكمة" محمد بن سلمان السياسية في تخريب العلقات مع باكستان تسجيل 254 خرقا لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة الثأر لدمه صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة حكام الإمارات يغدرون بمحمد بن سلمان! 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