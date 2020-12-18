استهداف تحركات مسلحي 'قسد' في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة

تتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث أصيب اليوم عدد من مسلحين جراء هجمات نفذها مجهولون ضد تحركاتهم في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة.



مصادر محلية أفادت لـ سانا في الرقة باستهداف نفذه مجهولون بعبوة ناسفة ضد سيارة تابعة لـ “قسد” قرب مفرق بطيمان على طريق المنخر كما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ “قسد” على الطريق الواصل بين قريتي حزيمة وتل السمن شمال المدينة ما تسبب بوقوع إصابات في صفوفهم.



وفي دير الزور قالت مصادر محلية لمراسل سانا إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت بسيارة تابعة لـ “قسد” في محيط بلدة الحصان ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المسلحين كما أصيب مسلح آخر برصاص مجهولين في مخيم الهول شرق الحسكة.



وقتل أمس مسلح وأصيب آخرون من “قسد” المدعومة أمريكيا في هجومين منفصلين أحدهما بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون واستهدف نقطة عسكرية تابعة لـ “قسد” في محيط مخيم الهول بريف الحسكة وآخر بعبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لـ “قسد” على طريق الخرافي أيضاً بريف الحسكة.



إلى ذلك أصيب مواطن بجروح جراء إطلاق النار عليه من قبل “قسد” وذلك بعد أن شنت حملة مداهمات واسعة طالت عدة قرى في محيط مدينة القامشلي بريف الحسكة واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.



وذكرت مصادر محلية أن “مسلحين من “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي شنوا فجر اليوم حملة مداهمات طالت قرى الرحية والعبو الشمالي والعبو الجنوبي وحاجية الكبيرة والمطاشير والخليل وشرموخ التابعة لناحية تل حميس جنوب شرق محافظة الحسكة”.



ولفتت المصادر إلى أنه “وخلال المداهمات أطلق عناصر لـ “قسد” النار بشكل مباشر على المواطنين ما تسبب بإصابة مواطن بجروح كما اختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة”.



وأضافت المصادر إن “قسد” حاصرت قرية ابو فرع التابعة لناحية القحطانية شمال شرق الحسكة واختطفت عدداً من الأهالي على خلفية طردهم سيارة عسكرية حاولت سوق الشبان للقتال في صفوفها.



وأقدمت “قسد” أمس على إقامة العديد من الحواجز داخل وفي محيط مدن وأرياف الحسكة وأقدمت على اختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب إجبارية لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.