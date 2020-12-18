فلسطينيون يسقطون طائرة صهيونية مسيرة خلال مواجهات في رام الله

أسقط فلسطينيون طائرة دون طيار "درون" صهيونية، يوم الجمعة، خلال مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير، شمال شرق رام الله.وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء الجمعة، بأن فلسطينيين أسقطوا طائرة دون طيار، من نوع "درون" تقوم بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع، زاعمة أنه لا تخوف من تسرب أي معلومات من الطائرة.



وقامت قوات الشرطة والجيش الصهيوني، يوم الجمعة، بقمع مسيرة سلمية منددة بالاستيطان، في قرية المغير شمال شرق رام الله، وقام عدد من المستوطنين ـ وسط حماية جنود الجيش الصهيوني ـ بإطلاق الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "رأس التين"، التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقا، تنديدا بنية إسرائيل إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.



وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل الجيش الصهيوني، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى.