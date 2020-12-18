اندلاع حريق في مصفاة للنفط بميناء حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع حريق في مصفاة للنفط في ميناء حيفا بالاراضي الفلسطينية المحتلة.



وادعى الاتحاد الاسرائيلي لحماية البيئة في بيان أن الحريق قد اندلع جراء سقوط كمبروسر في منشأة لإنتاج البنزين في المجمع.