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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 22:21

نقابة الأطباء الأردنيين: نحو 600 طبيب أصيبوا بكورونا

نقابة الأطباء الأردنيين: نحو 600 طبيب أصيبوا بكورونا
قال القائم بأعمال نقيب الأطباء الأردنيين، محمد رسول الطراونة، إن نحو 600 طبيب أردني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في الأردن في مارس الماضي.

وأضاف الطراونة لوكالة "عمون" المحلية، أن "هناك نحو 4 أو 5 أطباء يتلقون العلاج من الإصابة بكورونا في العناية المركزة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الفيروس 25 طبيبا".

وبين أنه "كلما زاد عدد حالات الإدخال من المصابين بالفيروس للمستشفى تزداد الإصابات بين الكوادر الصحية، فالطبيب أصبح يقضي وقتا أطول مع المريض ما يزيد من فرصة الإصابة بالفيروس".

وشدد على أهمية توفير المعدات الواقية للأطباء، إضافة إلى أن تعيين أطباء إضافيين سيقلل من فترة قضاء الوقت للطبيب مع المريض.
رقم : 904611
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