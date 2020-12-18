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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 22:34

الثأر لدمه صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة

الثأر لدمه صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة
مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما بغلرة اميركية في مطار بغداد الدولي يجدد جمهور المقاومة التأكيد على الأخذ بثأر هؤلاء الشهداء الابرار، على رأسهم الشهيد قاسم سليماني.

وفي لبنان اطلق جمهور المقاومة على تويتر وسم #قاسم_سلیمانی استذكروا من خلاله تضحيات هذا الشهيد الخالد ومواقفه البطولية في مختلف المجالات بإيران والعراق ولبنان وسوريا وأكدوا ان دم الشهيد لن يذهب سدى بل ان هناك احرار قسموا بأن يأخذوا بثأر الشهيد سليماني ورفاقه في الوقت المناسب.

وفيما يفخر ابطال محور المقاومة بتضحيات قادتهم الشهداء، أكدوا انهم سيواصلون إنجاز ما بدأه الشهداء حتى النصر ودحر مليشيات داعش والتكفيريين وهزيمة الحركة الصهيواميركية في المنطقة وبالتالي تحرير المنطقة من الاستكبار العالمي الذي عاث بها خرابا ودمارا.

الثأر لدم الشهيد قاسم سليماني ورفاقه عهد صار بوصلة تقود المشهد في محور المقاومة، ولازمة في كل كلمة وخطاب ومحفل، وضرورة في كل زمان ومكان حتى تحقيق الوعد الذي وعد به رجال محور المقاومة السياسيين والعسكريين.
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رقم : 904616
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