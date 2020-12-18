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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 22:39

هادي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة وفق ما يسمى بـ'اتفاق الرياض'

هادي يعلن عن تشكيل حكومة جديدة وفق ما يسمى بـ
أعلن الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي عن تشكيل حكومة جديدة وفقا لـما يسمى"إتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن تكليف معين عبدالملك رئيسا للحكومة وأحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.

وتحاول الرياض احياء اتفاق ولد ميتا بين مرتزقتها ما يطلق عليهم ” حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ” في مخطط جديد تستخدم فيه الطرفين لتحقيق أهداف عدوان تحالفها على الشعب اليمني.

وتسعى دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي لشرعنة وجودها الاستعماري بالمحافظات الجنوبية والشرقية, من خلال ما يُسمى "اتفاق الرياض".

واتخذت دول العدوان من أتفاق الرياض أداة للتدخل العسكري في مدينة عدن حيث نقلت الرياض الآلاف من الجنود السعوديين إليها وأنشأت مليشيات مواليه لها في محافظتي عدن وأبين, وعملت على السيطرة بمحافظة المهرة .

ماتخلص اليه كثير من التحليلات أن الهدف من كل مايجري هو الحيلولة دون استعادة الجيش واللجان الشعبية لمحافظة مأرب وتمكين الانتقالي من السيطرة على الحدود الشطرية تمهيدا للانفصال وجعله طرفا في أي مفاوضات قادمة للتسوية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة. ومنذ بدء هجوم تحالف العدوان لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية.
رقم : 904619
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